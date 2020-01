Egipto apela contra a escalada no Iraque após ataque dos EUA

O Ministério das Relações Exteriores do Egipto disse na Sexta-feira que está a acompanhar os desenvolvimentos no Iraque com grande preocupação e apelou contra qualquer nova escalada

A declaração veio após um ataque aéreo dos EUA que matou o comandante da Força Quds de elite do Irão, Qassem Soleimani. “O Ministério das Relações Exteriores está a acompanhar com grande preocupação a aceleração dos desenvolvimentos no Iraque, o que indica uma escalada que é importante evitar”, afirmou o comunicado. “Por esse motivo, o Egipto pede para conter a situação e evitar qualquer escalada.”