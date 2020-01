Muitas falas numa só pedalada

João Lourenço pedalou alguns quilómetros, ontem no Lobito (província de Benguela), sua terra natal, e isto bastou para dizer muita coisa. Falou que está à vontade em qualquer parte de Angola, e isto é importante, alguém se lembra de na campanha eleitoral ele ter dito que estava confortável porque tinha o povo consigo? Pois bem, a crise económica até pode afectar, mas estamos longe de o Presidente ter a sua popularidade de rastos. Mas falou mais, ao andar de bicicleta, afirmou que, como Presidente da República é o primeiro promotor de hábitos saudáveis. Esta mensagem vai principalmente para a juventude, até porque ele não pedalou sozinho, esteve acompanhado por jovens. O exercício físico não conta apenas para os músculos e funcionamento do coração, é um tónico para a expansão intelectual do indivíduo, e o cidadão, tal como o Presidente, deve manter-se mental e psicologicamente são. E falou sobre o Lobito, se a Administração Municipal e os agentes económicos forem inteligentes, o percurso feito pelo Presidente pode ser transformado em produto de venda turística. Já outro Presidente tinha andado por lá de bicicleta? Nestas falas todas, ainda há lugar para o simbolismo, Benguela é província de ciclismo, terra de Pepino, o campeão de sempre, o gesto do Presidente pode até relançar a paixão pela modalidade, mais uma deixa para ser imediatamente aproveitada e capitalizada. João Lourenço “falou”, manhã cedo, neste Sábado, no Lobito, resta agora percebermos como foi ouvido e interpretado. Isto já cabe a nós todos.