Plano de férias extra-curricular regressam à agenda do CEFOMAC no Bengo

Com o intuito de preencher o vazio sentido na província do Bengo durante as férias, sobretudo por parte dos estudantes, o Centro de Formação Musical e Artes Cénicas (CEFOMAC) tem vindo, desde 2015, a leccionar cursos artísticos durante o período de ócio

Por:Adjelson Coimbra

A iniciativa é do Centro de Formação Musical e Artes Cénicas (CEFOMAC), sito na província do Bengo, que procede à abertura no dia 8 de Janeiro, naquela região, à V edição de cursos de “Plano de Férias” para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos. Com vagas limitadas, o centro tem à disposição cursos de Música, Dança (quizomba, ballet tradicional, entre outras), teatro, bem como de manuseio de alguns instrumentos musicais como o piano e a flauta.

A intenção é de os infantojuvenis que ingressarem nos cursos tenham noções básicas sobre os mesmos. O director do centro, Sizainga Raúl, avançou que as inscrições estão a ser feitas exclusivamente no CEFOMAC nos dias normais de trabalho, a partir das 8 horas pontualmente. Sobre os requisitos, disse ser necessário apenas uma fotografia tipo passe, uma cópia do Bilhete de Identidade ou cédula pessoal, acompanhados de um valor correspondente à tarifa das inscrições. “Temos o desejo de preencher o vazio que existe aqui no Bengo para com o aluno, durante o período de férias. Este curso é basicamente no formato de lazer. Nós vamos ensinar, brincando com as crianças”, afirmou.

Programa

Por conseguinte, além dos cursos de plano de férias, Sizainga Raúl fez saber que existem dois segmentos de formação: a personalizada e a de cursos livres. Assim, o primeiro segmento é vocacionado para crianças dos 11 aos 16 anos, com pelo menos o ensino de base concluído. Estes passam a ter aulas de música, dança e teatro. Já no segundo segmento, vocacionado para pessoas dos 6 aos 90 anos de idade, encontram-se três níveis de aprendizado, distribuídos em três módulos, com a duração de três meses. Sobre o quadro docente referiu que a instituição que dirige tem professores com grau de licenciados nas diversas artes e outros apenas com o médio concluído.

Balanço negativo de 2019

Sizainga Raúl revelou que 2019 não foi um dos melhores anos do centro, no que concerne a realizações e produções. “Nós tivemos ao longo do ano de 2019 comple