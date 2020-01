PR pedala na Restinga no quinto dia de férias em Benguela

O Presidente da República, João Lourenço, que cumpre o seu 5º dia de férias em Benguela, percorreu, na manhã de Sábado, 04, 34 quilómetros em circuito fechado em prova de ciclismo, na Restinga, cidade do Lobito

Por:Constantino Eduardo, em Benguela

Desprovido do habitual aparato de segurança, o Chefe de Estado pedalou o circuito acompanhado por dezenas de ciclistas de várias escolas e não só, com destaque para a Alberto da Silva Pepino, no quadro da abertura da época desportiva 2020, facto que permitiu aos cidadãos ficarem mais próximo de João Lourenço no final da prova. O gesto do PR agradou a vários cidadãos que não pouparam elogios, sobretudo nas redes sociais: “Sem dúvida, a mostrar que é um homem do povo e para o povo. Grande líder”, escreve um internauta. Para um membro do Governo, escreveu um outro internauta, “é normal que o povo agisse dessa forma, porquanto nunca tinha visto um Presidente da República tão próximo, como ocorre desde que João Lourenço começou a ensaiar a Presidência Aberta”.

Divididos entre Benguela, no Palácio do Governador, e Lobito, na residência da família na Ponta da Restinga, o Presidente e a família passaram o reveillon no Palácio, na Praia Morena, e à uma da da hora do dia 1 deslocou-se a um lodge, no município da Baía-Farta, empreendimento de iniciativa privada. O Presidente da República inscreveu na sua agenda privada uma visita à paróquia de Nossa Senhora do Pópulo, em Benguela, tendo, segundo fontes governamentais, garantido possível apoio do Governo para a reabilitação daquela infraestrutura histórica de Benguela. Recorde-se que o Presidente da República e sua esposa, Ana Dias Lourenço, escolheram a província de Benguela para o gozo de férias, onde se encontram desde a tarde do dia 30 de Dezembro de 2019.