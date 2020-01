VII temporada do “Show do Mês” arranca em Fevereiro

O projecto musical “Show do Mês” arranca a VII temporada musical consecutiva em Fevereiro próximo, sob a chancela da Nova Energia

Por:Jorge Ferrnandes

A garantia é do CEO da Nova Energia, Yuri Simão, quando questionado sobre as perspectivas da presente temporada, pelo que confirmou que o projecto arranca em finais de Fevereiro, isto é, na última Sexta-feira e Sábado, mas não avançou a figura que abre o cartaz pois a discussão está à mesa entre os membros da produtora, de modo que até Segundafeira deverá ser conhecido publicamente. Entretanto, a manutenção no rigor já habituados aos “showistas”, quer seja do ponto de vista da qualidade sonora, artística, bem como o cumprimento escrupuloso do horário, serão premissas que continuarão a ser honradas pelo elenco conduzido por Yuri Simão, que ambiciona igualmente continuar a inovar e dar espaço a outros elementos artísticos no palco do “Show do Mês”.

Sem precisar que tipos de elementos, além da música sob a marca “de angolanos para angolanos”, Yuri Simão referiu que os apreciadores do projecto poderão encontrar outros motivos culturais, não sendo a música, por essa razão, o único género cultural, como existirão outros que passo-a-passo serão introduzidos no cartaz para o gáudio dos seus apreciadores. “Vamos inovar, com novas propostas culturais, não está nada ainda definido, mas a seu tempo os showistas terão a oportunidade de apreciar, viver e reviver momentos de nostalgia cultural, como temos vindo a fazer ao longo destes anos”, argumentou o responsável sem que por isso deixasse alguma brecha de algumas novidades da próxima temporada. O que é facto, é que as propostas deverão ser direccionadas ao gosto preferencial artístico do público não só do “Show do Mês”, como também aderentes de outras manifestações como é o caso do “Funge do Show do Mês”, o “Show Piô” e ainda os adereços sobretudo para senhoras, como carteiras, pastas e vestidos.

Nova Energia vs Arca Velha

Relativamente ao litígio que opõe a produtora Nova Energia e congénere Arca Velha, continua a ser tratado pelas instâncias judiciais. Yuri Simão fez saber que o processo decorre em tribunal e no momento apenas aguardam pela notificação desse órgão de justiça. De recordar que o imbróglio entre ambas produtoras, decorre do facto de o músico Matias Damásio, não ter comparecimento em dois dos três espectáculos agendados, em Novembro de 2018. O músico justificou na ocasião, que não se sentia confortável com o mestre cerminónias Salu Gonçalves (problema pessoal), quando este havia assinado um contrato de trabalho para os dias agendados.

VI temporada

A VI temporada do Show do Mês realizada de Fevereiro a Dezembro de 2019, ficou registada pelas performances em palco de duas grandes referências da música angolana, designadamente, Rui Mingas e Barceló de Carvalho “Bonga Kwenda”, naquele que foi o encontro da tradição, marcada pela música de Bonga, que mesmo vivendo na diáspora nunca perdeu a sua originalidade.

O projecto

O projecto “Show do Mês”, iniciado em Janeiro de 2014, visa valorizar a música e os músicos angolanos com o objectivo de resgatar os cantores da vanguarda, em particular, e dar espaço a novos valores sem oportunidades de se mostrarem.