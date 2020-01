Zito Luvumbo pode falhar “operação” TP Mazembe

Por:Kiameso Pedro

O treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, disse ontem a O PAÍS que está preocupado com a lesão do médio ofensivo Zito Luvumbo. Ivo Traça explicou que a lesão do médio, de 17 anos, é grave, por isso, continua entregue ao departamento médico. O adjunto de Dragan Jovic assegurou que o atleta poderá falhar o jogo frente ao TP Mazembe da RDC, a contar para 4ª jornada da Liga dos Clubes Campeões de África. Ainda assim, o técnico espera que o atleta recupere rápido, uma vez que tem sido importante nas manobras ofensivas da equipa que almeja vencer na RDC de modo a sonhar com o apuramento à outra etapa. “O Zito preocupa o clube. É uma lesão grave. Espero que recupere o mais rápido possível”, disse Ivo Traça. O jogador contraiu a lesão ao serviço da Selecção Nacional de futebol em sub-17 no Mundial do Brasil de 2019

Chuva impede treino

O 1º de Agosto, tetracampeão, não treinou ontem no Campo França Ndalu, no bairro Cassequel, devido à chuva que se abateu sobre a cidade capital. Segundo o treinador-adjunto dos militares, Ivo Traça, a equipa das Forças Armadas Angolanas regressa hoje aos trabalhos, a partir das 8:30. Ivo Traça assegurou que a circulação de bola, organização nas saídas para o ataque e coesão defensiva vão dominar as sessões.