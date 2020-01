Angolanos entram na semana decisiva da Liga dos Campeões

O 1º de Agosto prepara a visita ao TP Mazembe, para o grupo A, ao passo que o Petro de Luanda afina a máquina, tendo em vista a recepção ao Wydad de Marrocos, para a série C. Ambos os jogos são referentes à quarta jornada da Liga dos Campeões Africanos de futebol

Por:Kiameso Pedro

O 1º de Agosto realiza, hoje, o antepenúltimo treino, no Campo França Ndalu, no bairro Cassequel, antes da viagem para a cidade de Lubumbashi, tendo em vista o desafio da 4ª jornada do grupo A com o TP Mazembe. Na sessão desta manhã com início às 8:00, o técnico Dragan Jovic vai preparar a estratégia para surpreender o adversário no seu reduto. Por ser um reduto complicado, o bósnio vai privilegiar a organização ofensiva, pressão sobre o portador com a bola, sem descurar o aspecto psicológico dos jogadores.

No aspecto clínico, a única preocupação da equipa técnica militar é o médio Zito Luvumbo que tarda a recuperar de uma lesão muscular contraída no ano passado. O técnico-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, disse que o departamento médico está a envidar esforços para que o médio de 17 anos possa ajudar o clube no jogo de Sábado. Na tabela classificativa do grupo A, o 1º de Agosto e o Zesco United da Zâmbia partilham a terceira posição com dois pontos cada. Por seu lado, o TP Mazembe comanda com 7 pontos, mais dois que o Zamalek do Egipto, que ocupa o segundo posto com 5 ,

Petro trabalha finalização O Petro de Luanda trabalha hoje no campo do Catetão, às 9:00, visando o embate diante do Wydad Casablanca, marcado para Sábado, no “tapete” verde do Estádio 11 de Novembro, a contar para a 4ª jornada do grupo C da prova. Assim sendo, o treinador espanhol, Toni Cosano, de 42 anos, vai incidir os trabalhos na transição ofensiva, defensiva, circulação da bola, bem como jogadas ensaiadas.