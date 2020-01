Carta do leitor:Mais velhos antes do tempo….

Digníssimo director do jor- dr nal OPAIS, Boa semana a todos. Nos últimos tempos, assistimos ao surgimento de muitos mais-velhos antes do tempo. Trata se de jovens com barba. Depois da moda dos enfatados e gravatinhas, chegou a vez dos barbudos. Antigamente, o uso da barba era sinônimo de gente séria, muito responsável e educada. Um indivíduo com barba era homem de respeito. Hoje, nesse emaranhado de barbudos, há uma mistura terrível, até ladrões, charlatões e vigaristas andam, agora, enfatados e com barbas que fazem lembrar distintas figuras do passado. A barba não era para qualquer um. Havia os que a usavam pela idoneidade e outros até por questões de saúde. No tempo colonial havia barbudos de barba grande e cumprida que pagavam uma taxa ao Estado. Não era à “la gardé” como hoje. Aliás, a partir do teu habitat e o convívio familiar eram definidas as regras. Miúdos com barba? nem pensar! Como os tempos mudam!… Lembro-me que quando começaram a chegar a Luanda os primeiros guerrilheiros do MPLA, então movimento, quem tinha barba era comandante. Os barbudos de hoje não podem usar a barba só por causa da moda. É preciso valorizar com todas as letras. Tem de significar gente civilizada, responsável, enfim, um exemplo digno e homem que espalha boas e grandes referências. Era assim nos tempos dos nossos bisavós e avós. Até o uso do chapéu clássico com fato e gravata não era para qualquer “chico-mauindo”. Moda sim, mas com gente rica de bons princípios. Vamos ficando mais velhos com o tempo e não antes do tempo. Mas como a pressa, e fruto da dinâmica das modas, que se faça jus à dimensão de cada coisa no momento certo. Não é ver barbudos enfatados que nem sabem dizer bom dia ou escrever o b a ba. O uso do cigarro era só para kotas autorizados pelos pais. Assim como as bebidas alcoólicas. Hoje, usa-se barba, fuma-se e bebe-se antes dos 18 anos de idade sem o consentimento dos progenitores, avós e tios. Barba sim, mas com responsabilidade total.

Tipoia Moniz

Luanda