Cidadão tenta violar a mãe de 64 anos de idade

No Moxico, a Polícia Nacional de Angola procedeu, no dia 4, no bairro Kapango, à detenção de um cidadão nacional, de 33 anos de idade, acusado do crime de tentativa de violação sexual contra a sua mãe, de 64 anos de idade

O facto ocorreu no interior de uma residência, onde a lesada se encontrava a preparar- se para uma saída e terá sido surpreendida pelo acusado, por sinal seu filho, que rasgou as suas vestes na tentativa de a violentar sexualmente, acção interrompida quando a mesma respondeu com uma facada, que atingiu a palma da mão do acusado. Depois de livrar-se da tentativa de violação, houve a pronta intervenção das filhas, que a levaram a uma esquadra policial e denunciaram o irmão. Refira-se que o acusado já está a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) para os procedimentos que se impõem. De crime contra idosos não é tudo, pois na província da Huíla a Polícia Nacional deteve um cidadão de 20 anos de idade por alegada prática de homicídio voluntário, com recurso a objecto contundente (pau), de que foi vítima um ancião de 69 anos de idade. O facto ocorreu no município do Caluquembe, quando o acusado, sem motivo aparente, terá desferido vários golpes na região do rosto, ao idoso, causando- lhe morte imediata. O acusado está detido.