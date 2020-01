Evacuados na Austrália preparam-se para mais uma noite nas praias

A ameaça imediata dos devastadores incêndios florestais da Austrália pode ter diminuído – pelo menos temporariamente -, mas milhares de pessoas ainda vivem em acampamentos ao longo da costa leste do país, incapazes de voltar para casa

No centro de evacuação improvisado da praia de Batemans Bay, no Domingo, crianças de pijama brincavam com animais de estimação e famílias arrumavam camas em carros e trailers, enquanto se preparavam para passar mais uma noite ao ar livre. Muitas pessoas que foram instadas ou ordenadas pelas autoridades a fugir de cidades e herdades próximas, há alguns dias, ainda não sabiam se as suas casas e propriedades haviam sobrevivido aos ferozes incêndios que assolaram grandes partes da costa leste.

Halep e Cornet planeiam maneiras únicas de contribuir para o alívio dos incêndios florestais Gordon Bell está no acampamento Batemans Bay, cerca de 220 Km ao sul de Sydney, com a esposa e quatro filhos por três dias. “Não sabemos se o fogo chegou aonde estávamos, por isso precisamos descobrir tudo”, disse Bell, que administra uma empresa de construção de cercas, à Reuters. “Não pode funcionar no momento. Nem a minha esposa. Então é muito ruim. “ A Austrália está a combater incêndios florestais em grandes áreas da sua costa leste há semanas, com as chamas a queimar mais de 5,25 milhões de hectares de terra e destruindo quase 1.500 casas em apenas um estado. Milhares de pessoas foram evacuadas de cidades costeiras no auge da temporada de férias de verão, numa das maiores operações coordenadas desde a evacuação de Darwin após o ciclone Tracy devastar a cidade do norte em 1974.

Algumas pessoas que vivem em áreas de alto risco de incêndio estiveram dentro e fora dos centros de evacuação nas últimas duas semanas, quando os incêndios voláteis e imprevisíveis mudaram de direcção e intensidade. “A quantidade de vezes que empacotei todos os meus pertences no carro ou tentei tirá-lo, sabe o que quero dizer? Arrastamos as crianças para algum lugar em que ficaremos fora de casa por quem sabe quanto tempo ”, disse Stacey Ballentine, enquanto alguns dos seus seis filhos brincavam com brinquedos na relva arenosa. “E sem saber o que está a acontecer e quão ruim será. É um pouco estressante. “ Um esforço militar e policial em larga escala continuava no Domingo para fornecer suprimentos e evacuar os que ainda estavam isolados pelos incêndios. Muitas áreas estavam sem energia e sem comunicação móvel, e serviços voluntários como a Cruz Vermelha estavam a servir comida para pessoas acampadas. “As informações são escassas”, disse Frank Scognamiglio, morador de Batemans Bay, enquanto lia na praia com o seu filho Rocco. “Estamos apenas a tentar nos manter seguros e cuidando um do outro.”