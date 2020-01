Ex-comandante iraniano: retaliação por morte de general incluirá alvos israelitas

Um ex-comandante da Guarda Revolucionária do Irão disse neste Domingo que os planos de retaliação de Teerão pela morte do general Qassem Soleimani incluiriam um ataque à cidade israelita de Haifa, além de centros militares. Em discurso televisivo para apoiantes em luto devido ao assassinato do oficial pelos Estados Unidos, Mohsen Rezaei, hoje militar sénior da Guarda, prometeu uma vingança dura contra os responsáveis por esse acto, que desencadeou uma nova crise no Oriente Médio nos últimos dias. “A vingança do Irão contra os Estados Unidos pelo assassinato de Soleimani será severa… Haifa e centros militares israelitas serão incluídos na retaliação”, disse Rezaei, citado pela Reuters.

Qassem Soleimani, chefe da Força Quds de elite do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irão, foi assassinado num ataque aéreo realizado pelos EUA, em Bagdad, na última Sexta-feira (3). A acção foi considerada uma agressão grave por parte das autoridades iranianas, que prometeram vingar-se. Ontem, várias agitações, envolvendo até lançamentos de foguetes, foram verificadas em diferentes partes do Iraque, nos arredores de instalações utilizadas pelos norte-americanos, mas, até ao momento, não é possível afirmar quem estaria por trás desses atos. Hoje, temendo as consequências desse novo ciclo de tensões inaugurado pelo governo do presidente Donald Trump na região, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução que poderá resultar num pedido formal para retirada das tropas dos Estados Unidos do país.