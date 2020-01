Filha de general iraniano morto avisa “Trump louco” que está a chegar um “dia sombrio” para os EUA

As ruas da capital iraniana, Teerão, encheram-se para homenagear o major-general, que alguns viam como um futuro líder do país. Soleimani foi morto num ataque com um drone americano na última sexta-feira nas imediações do aeroporto internacional de Bagdade, no Iraque.

Milhares de pessoas entoaram cânticos de “Morte à América!”, enquanto outras seguravam fotografias do general.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, liderou as orações e foi visto a chorar a certa altura, relata a estação britânica. Na sequência da morte de Soleimani, o ayatollah prometeu “vingança severa” sobre os responsáveis.

Irão rasga acordo mas continua aberto ao diálogo

No domingo, o Irão anunciou que deixaria de cumprir os limites de enriquecimento de urânio estabelecidos no acordo internacional sobre o nuclear, que os EUA abandonaram unilateralmente em maio do ano passado. O acordo, assinado em 2015 pelo Irão, pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e pela Alemanha, visa evitar que Teerão tenha material suficiente para construir armas nucleares.

O Irão ainda se mostrou aberto a negociações com os parceiros europeus, que, até à data, não conseguiram oferecer às autoridades do país uma forma de vender o seu petróleo no exterior. Ao sair do acordo, Washington voltou a impor sanções muito lesivas para a economia iraniana.

EUA prontos a reagir “talvez de forma desproporcional”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que ordenou a investida fatal sobre Soleimani, disse que o general estava “a planear ataques iminentes e sinistros” contra diplomatas americanos e pessoal militar no Iraque e noutros países do Médio Oriente.

No fim de semana, Trump garantiu que os EUA reagirão no caso de o Irão retaliar pela morte do seu general de elite – “talvez de forma desproporcional”, admitiu. O Presidente norte-americano acrescentou estar pronto para atacar 52 alvos iranianos “muito rapidamente e com muita força”.

