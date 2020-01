Mais de 200 residência em risco extremo após chuvas no Huambo

Duzentas residências que se encontram adjacentes ao rio Cajamba, no bairro Camussamba, na sede da província do Huambo, encontram-se em condições de risco extremo em consequência do aumento significativo do caudal deste rio, a que se seguiu o desabamento de terras, propiciando o surgimento de ravinas próximas perto das residências

Estes dados foram avançados este Domingo à Angop, num balanço provisório sobre as consequências das fortes chuvas de Sexta-feira (3) e Sábado (4) nesta região, pelo Comando de Protecção Civil e Bombeiros, que ainda está a fazer o levantamento da situação. De igual modo, acrescenta, três outras residências ficaram inundadas, já nos arredores do rio Culimahala, bairro da Bomba Baixa, também nesta cidade, mas com menos riscos. Ainda assim, os seus proprietários foram aconselhados a efectuarem o corte de electricidade nestas residências para evitar problemas de electrocussão. A cidade do Huambo, sede da província com o mesmo nome, conta com 815 mil e 685 habitantes e possui uma área territorial de 2 mil e 609 quilómetros quadrados, sendo o mais populoso município da província com o mesmo nome.