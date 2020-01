Pai mata filho de 4 meses a pontapés

Uma criança de quatro meses de idade foi morta a pontapés pelo próprio pai na sede do Mukolongondjo, município de Cuvelai, província do Cunene, disse neste Domingo o porta-voz do Comando Provincial da Policia Nacional, intendente Nicolau Tuvecalela. Falando à Angop sobre o balanço operativo da corporação nos últimos sete dias, o responsável disse que o pai, de 24 anos de idade, já está detido e prossegue o trabalho de investigação para se apurar a causa do crime. Nicolau Tuvecalela revelou que o pai matou o filho durante uma briga com a mãe da criança sob pretexto de ciúmes, desferindo socos e pontapés, um dos quais atingiu a região craniana do filho. A fonte frisou que no período em análise registou-se também dois crimes, um de homicídio frustrado e outro de ameaça com arma de fogo. O responsável fez saber que nesse período o Comando Provincial notificou 53 crimes de natureza diversa, com a detenção de 49 cidadãos como presumíveis autores.