Petro de Luanda esboça clássico da ‘bola ao cesto’

Por:Mário Silva

Depois de perder, por 91-87, Sábado, frente ao Interclube, o Petro de Luanda começa hoje, às 16:00, a preparar o jogo diante do 1º de Agosto, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva. O embate entre tricolores, campeões em título, e militares está agendado para Quarta- feira, às 19:00, no recinto supracitado, em partida referente à quarta jornada do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol. Na sessão, o treinador da turma do Eixo-Viário, terceira classificada com 11 pontos, Lazare Adingono aproveita para corrigir os erros cometidos no desafio anterior.

O técnico camaronês é obrigado a pedir aos seus jogadores para redobrarem os esforços, porque não terão pela frente um qualquer adversário. Ou seja, a sua equipa vai defrontar o seu arqui-rival, 1º de Agosto, conjunto que merece toda a atenção possível. Nas hostes da formação do Rio Seco, segundo com 12 pontos, dr a palavra de ordem é a vitória. Por isso, o timoneiro, Paulo Macedo, disse que a equipa está a trabalhar para vencer todas as partidas de modo a concretizar o objectivo traçado pela direcção, que passa pela reconquista do título. O Interclube lidera o Campeonato Nacional com 13 pontos