PR chega esta manhã ao Lubango para uma visita privada

O Presidente da República, João Lourenço, chega na manhã desta Segunda-feira, 6, à cidade do Lubango, capital da província da Huíla, onde vai passar parte das suas férias

Por:João Katombela, na Huíla

Segundo uma fonte do Governo Provincial da Huíla, o Presidente da República vai permanecer cinco dias na cidade do Lubango, em gozo de licença disciplinar, depois de ter estado em Benguela com o mesmo propósito. Por se tratar de uma visita privada, não foi tornada pública a agenda do Chefe de Estado, que se faz acompanhar da Primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. João Lourenço e a sua esposa, Ana Dias Lourenço, estão em gozo de férias, em Benguela, desde a tarde do dia 30 de Dezembro de 2019. Dividido entre Benguela, no Palácio do Governador, e Lobito, na residência da família, na Ponta da Restinga, A família presidencial passou o reveillon no Palácio do Governador de Benguela, na Praia Morena, e à uma hora do dia 1 deslocou- se a um lodge, no município da Baía Farta, empreendimento de iniciativa privada.

Na sua estada em Benguela, de onde é natural, o Presidente da República tinha agendada uma visita à paróquia de Nossa Senhora do Populo, em Benguela, tendo, segundo fontes do Governo local, garantido o apoio do Governo para a reabilitação daquela infra-estrutura histórica. No Lobito, João Lourenço participou numa prova de ciclismo em circuito fechado, no Sábado, 04, na Restinga, tendo percorrido 34 quilómetros. O Chefe de Estado pedalou ao longo do circuito acompanhado por dezenas de ciclistas de várias escolas e não só, com destaque para a Alberto da Silva Pepino, no quadro da abertura da época desportiva 2020.