PR promete apoio aos sinistrados das chuvas

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou, neste domingo, que as autoridades angolanas prestarão todo o apoio às vítimas das enchentes causadas pelas chuvas ocorridas no sábado (04), nalgumas cidades e localidades do país.

“A nossa solidariedade vai para as famílias angolanas, vítimas das enchentes, resultantes das chuvas que ontem se abateram sobre algumas cidades e localidades do país, com particular violência sobre Luanda”, refere o Estadista na sua conta no Twitter.