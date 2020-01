Processo de elevação do Semba à “Património Imaterial Nacional” pode ser concluído este ano

A intenção consta dos “Termos de Referência da Realização do dia 8 de Janeiro Dia da Cultura Nacional”, que este ano é comemorado sob o lema “A Cultura e a Consolidação da Nação Angolana”

Por:Jorge Fernandes

O ano 2020 pode ser decisivo para a conclusão do processo de elevação da dança e da música Semba como “Património Imaterial Nacional”, sendo este um dos eixos estratégicos entre os desafios do sector da Cultura, cuja celebração do Dia Nacional decorrerá de 7 a 31 de Janeiro. Assim, este trabalho que traz à tona o Semba, resulta de uma acção multidisciplinar que deverá prosseguir visando a preparação dos requisitos para a sua elevação a “Património Cultural Imaterial da Humanidade”. “Os Governos Provinciais e investigadores são convidados a continuar a prestar o seu contributo para a recolha e futura classificação das danças e músicas tradicionais”, pode ler-se nos “Termos de Referência da Realização do dia 8 de Janeiro Dia da Cultura Nacional”, do ministério da tutela .

Por outro lado, ainda no decurso deste ano em que se assinala o 45.º Aniversário da Independência Nacional, é desejo do Executivo que os agentes culturais de Cabinda ao Cunene, os intelectuais e os parceiros do sector promovam actividades que possam elevar cada vez mais a dignificação dos artistas nacionais, dentro e fora do território nacional. “Deste modo, exortamos o apoio e valorização dos ritmos, das danças, as línguas e o conhecimento tradicional que tem sido a base da consolidação da Nação Angolana nos últimos 45 anos”, exorta o manifesto.

Comprometimento A valorização e a implementação da política cultural, tendo como eixos a aprovação do sistema de financiamento público do sector da Cultura, da Lei do Mecenato, da definição e a implementação de uma estratégia para a Política do Livro e de Promoção da Leitura, é um comprometimento do Executivo angolano, através do Ministério da Cultura. Outrossim, continuará engajada na coordenação das políticas públicas relativas à liberdade religiosa e às Autoridades Tradicionais, bem como na criação gradual de uma rede de infra-estruturas culturais, de acordo com “Termos de Referência da Realização do dia 8 de Janeiro Dia da Cultura Nacional”

Cazenga acolhe acto central

O município do Cazenga, na província de Luanda, acolhe o acto central do Dia Nacional da Cultura, com diversas actividades, começando com a animação cultural no âmbito do projecto “Cultura no meu bairro” e “Simultaneidades”, seguido de batucadas do Carnaval.