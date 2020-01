Ração para galinhas continua a ser grande dificuldade dos criadores

Um dos avicultores benefiados com novos pintos na jornada de relançamento da actividade promovida pelo Ministério da Agricultura e Florestas no Cuanza-Norte aponta dificuldades na aquisição de ração como umas das principais ameaças à actividade na região. Francisco Joaquim de Barros, criador que gere desde 2017 um aviário na área de Camuaxi, a 12 quilómetros de Ndalatando, com mais de mil galinhas com capacidade de produzir 300 ovos por dia, refere que actualmente gasta ente 500 e 800 mil Kwanzas por mês na aquisição de três toneladas de ração para manter a alimentação das aves. O aviário resultou de um investimento privado, inicialmente estimado em cerca de 3 milhões de Kwanzas que está a proporcionar oito empregos directos. Salientou que, com estes apoios do Ministério da Agricultura, pretende aumentar a produção de ovos e o número de postos de trabalho.