Aumenta número de doentes no banco de urgência do Mbonde Chapé

Os moradores enfermos do bairro Mbonde Chapé sentem-se mais seguro quando ocorrem ao Centro Materno Infantil ali existente, porque depois das consultas recebem a devida assistência medicamentosa

Por:Stela Cambamba

Nos meses passados, o centro médico atendia 30 crianças e 20 adultos, sendo que nos últimos dias a cifra passou de 30 para 70 no serviço de pediatria, e de 20 para mais de 40 em medicina. Os casos mais comuns são os de doenças diarreicas agudas e malária. Segundo a directora, Maria Fernanda Correia, nos últimos dias têm verifi cado o aumento do número de doentes, não apenas por ser época de chuvas, mas também pelo facto de todo o doente que acorre àquela unidade hospitalar, depois de consultado, ter a assistência medicamentosa gratuita (sem interrupção ou carência) e o serviço de laboratório estar a funcionar devidamente. Entre as patologias mais frequentes está a malária, que é a principal causa de morte em Angola, seguida das doenças diarreicas agudas. Em função do aumento de recursos humanos no banco de urgência, de que a instituição benefi ciou no último concurso público, não têm registado obstáculos no atendimento aos pacientes.

Porém, há falta de funcionários na área de limpeza e asseguramento do centro. “Temos apenas duas trabalhadoras para atender todo o centro, pelo que precisamos de, pelo menos, mais três. Precisamos de quatro seguranças, pois os que temos já têm uma idade avançada”. De acordo com a directora da instituição, Maria Fernanda Correia, a principal preocupação prende- se com a falta de vedação, facto que facilita a acção de marginais. Recentemente, na madrugado do dia 1 de Janeiro, marginais invadiram aquela instituição e roubaram o compressor do ar condicionado. A situação da falta de água corrente, com que o centro se vem debatendo desde o início do seu funcionamento, poderá ser resolvida nas próximas semanas, como garante a responsável. O Centro proporciona aos moradores deste bairro e das zonas circunvizinhas os serviços de pediatria, medicina, ginecologia e planeamento familiar, para além do Programa Alargado de Vacinação (PAV). A instituição tem ainda uma sala de parto e um laboratório.