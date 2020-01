Espaço Aplausos retoma aulas no Dia da Cultura Nacional

O director do centro, Cabingano Manuel, faz um balanço positivo de 2019 e orgulha-se do facto de um aluno pertencente ao recinto que dirige, ter integrado o grupo de finalistas de um concurso com a dimensão do “Unitel Estrelas ao Palco”

Por:Adjelson Coimbra

O centro de formação de artes Espaço Aplausos, sito no distrito urbano do Sequele, em Cacuaco, arranca as aulas curriculares no dia 13 de Janeiro e conta com novos cursos, voltados aos instrumentos musicais de sopro. Dentre os quais, o director do referido centro, Cabingano Manuel, destaca os cursos de manuseio de saxofone, flauta transversal, clarinete e trombone. Assim, o acto de arranque das aulas vai coincidir com o Dia da Cultura Nacional que se assinala amanhã Quarta-feira, 8, e na sua programação, conta com a reabertura do centro pelo vice-Presidente da República, Bornito de Sousa Baltazar Diogo.

Por seu turno, Cabingano Manuel fez um balanço positivo sobre 2019, pelo facto de neste ano o Espaço Aplausos ter recebido cerca de 500 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos, dos quais pelo menos um integrou os finalistas do concurso “Unitel Estrelas ao Palco”, edição de 2019. “Nós alcançámos as metas que tínhamos traçado para 2019. E o facto de termos um aluno do Espaço Aplausos entre os finalistas de um concurso com a dimensão do Unitel Estrelas ao Palco, representa um orgulho enorme”, acrescentou. Outrossim, para o presente ano tem como foco principal a aquisição de mais estudantes, cujas inscrições decorrem com várias opções de ensino artístico destinado a crianças e jovens.

Outras actividades

Além do plano curricular e extracuricular, o Espaço Aplausos promove diversos eventos de massa para dinamização e promoção da cultura nacional como espectáculos musicais, de dança, humor bem como seminários sobre diversas temáticas. Recentemente, na passagem de ano, o músico Yuri da Cunha foi o cartaz do evento acompanhado da sua banda e abrilhantou o espaço com o melhor do seu reportório,na companhia de músicos convidados como Nagrelha dos Lambas e Cláudio Fênix.

Espaço Aplausos

Aberto em 2016, o Espaço Aplausos representa uma aproximação das artes à centralidade do Sequele, que situa-se longe dos principais centros de eventos culturais de Luanda, de acordo com o seu idealizador. “O teatro foi fundamental para a minha formação enquanto ser humano e na formação profissional. Por esta razão, entendi que é fundamental levar às pessoas às mesmas oportunidades que eu tive, levar estas manifestações artísticas, não apenas para entreter, mas também para formá-las.

Decidi desenhar um projecto em que o nosso principal viés é a cidadania; um projecto social, porque entendemos que a arte é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade”, disse Cabingano ao site Palavra e Arte. Sob o lema “mais cultura, mais cidadania”, o centro, segundo o director do recinto, joga um papel decisivo na formação da consciência cívica dos moradores, porque tem-se cursos que, não apenas formam artistas, como também formam homens. Vale ressaltar que além das novas aulas supracitadas, o Espaço Aplausos conta com cursos de Dança, Canto, Piano, Guitarra, Artes Plásticas, Teatro, bem como de Inglês e Francês.