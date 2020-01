Justiça namibiana mantém detidas três angolanas que tentaram sair do país com mais de 140 mil euros

O tribunal de Katutura recusou o pedido de libertação sob fiança de Maria Combua, 46 anos, Helena Samba Pintal, 35 anos, e Beatriz Antunes, 47 anos, acolhendo as alegações de perigo de fuga e de perturbação de prova apresentadas pelo Ministério Público namibiano.

As três angolanas enfrentam duas acusações de exportação ilegal de moeda e de disfarce de origem ilegal, em relação às quais se declararam inocentes.

As acusações decorrem do facto de as três nacionais angolanas terem sido detidas no aeroporto internacional que serve a capital namibiana quando tentavam sair do país com 150.190 dólares norte-americanos (134,4 mil euros) e 6.250 euros dissimulados em sutiãs, faixas enroladas à cintura, fraldas descartáveis e solas de sapatos.

A detenção das três angolanas foi totalmente fortuita. Uma máquina de cortar cabelo acionou o scanner para bagagens à passagem de uma mala pertencente a uma das acusadas, o que levou as autoridades aeroportuárias a investigar e a descobrir o dinheiro dissimulado.

Lusa