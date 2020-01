Menores morrem em valas de drenagem

Os corpos resgatados nos bairros da Boa fé, município de Viana e golfo no Kilamba Kiaxi, respectivamente.

Um terceiro menor de oito anos encontra-se desaparecido, depois de ser arrastado nas bermas do Rio Cambamba, município de Talatona, local onde brincava.

O porta voz do Serviço Nacional de Proteccão Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Mingues, voltou apelar aos pais e encarregados de educação sobre os cuidados a ter com as crianças que brincam junto das valas de drenagem, lagos e rios, sobretudo nesta época de fortes chuvas.

Por outro lado, pediu aos munícipes para que conservem as valas de drenagem, no sentido de desempenharem o papel para o qual foram criadas que é de escoar as águas pluviais para o mar.

Segundo o responsável, as principais valas de drenagem e sarjetas, em Luanda, foram desassoreadas e limpas, o que tem facilitado a evacuação das águas e evitar prejuízos.