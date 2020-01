Petro de Luanda não vai mexer no plantel

Por:Kiameso Pedro

O director do departamento de marketing do Petro de Luanda, Yuri de Sousa, garantiu ontem, a O PAÍS, que o clube não irá ao mercado de transferências para reforçar o plantel, visando a segunda volta do Girabola que arranca no dia 18 do corrente mês. Yuri de Sousa fez saber que a equipa técnica, liderada por Toni Cosano, está satisfeita com o actual plantel. O director afi rmou que o clube não quer perder nenhum jogador nesta janela de transferências. Yuri de Sousa disse que a equipa técnica pretende continuar com aquele plantel até ao fi nal da época, porque acredita que tem argumentos para conquistar o Girabola. Por isso, comanda o Campeonato Nacional com 38 pontos, menos um que o 1º de Agosto, na segunda posição. “Não iremos reforçar o plantel na segunda volta do Girabola. A equipa técnica está satisfeita”, disse Yuri de Sousa. Na décima sexta jornada da segunda volta da prova, o Petro de Luanda recebe o Williete de Benguela, no Estádio 11 de Novembro.

Na primeira volta, ambas as fordr mações empataram a duas bolas no Estádio de Ombaka. Tricolores limam arestas antes da recepção ao Wydad O Petro de Luanda realiza nesta manhã mais uma sessão de treino, no campo do Catetão, visando o jogo de Sábado com o Wydad Casablanca de Marrocos, no Estádio 11 de Novembro. O desafio é referente à 4ª jornada do grupo C da Liga dos Clubes Campeões de África. Os tricolores ainda sonham com o apuramento aos oitavosde- final. Por isso, o técnico Toni Cosano vai preparar a táctica de modo a vencer o adversário em casa. Na classifi cação da série C, os petrolíferos ocupam a última posição com apenas um ponto. A liderança é assumida pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul com sete pontos. O Wydad Casablanca ocupa o segundo posto com cinco, ao passo que o USM da Argélia encontra- se no terceiro lugar com dois pontos.