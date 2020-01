Polícia queniana prende três por tentarem violar campo do exército britânico

A Polícia prendeu três homens que tentaram invadir um campo do exército britânico em Laikipia, no centro do Quénia, informou a Polícia num relatório visto pela Reuters na Segunda- feira. As prisões, que ocorreram por volta das 17 horas, no Domingo, ocorreram no mesmo dia em que três americanos foderemos ram mortos pelo grupo militante da Somália al Shabaab num ataque ao aeródromo de Manda Bay, uma base militar costeira perto da fronteira com a Somália. A tentativa de invasão de Laikipia, que foi capturada por uma câmara de segurança, falhou e os três homens foram presos. Eles estão a ser interrogados por agentes policiais anti- terroristas, disse a Polícia