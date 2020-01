Centro de Animação Artística do Cazenga acolhe acto central do Dia da Cultura Nacional

O acto central do Dia da Cultura Nacional que se assinala hoje, 8, é realizado no Centro de Animação Artístico da Cazenga, (Anim’art), às 9 horas, sob o lema “A Cultura e a Consolidação da Nação Angolana”. A jornada que arranca às 8 horas com a deposição de uma Coroa de Flores à estátua do saudoso Presidente Doutor António Agostinho Neto, no Largo da Independência, será presidida por Sérgio Luther Rescova Joaquim e Maria da Piedade de Jesus, governador de Luanda e ministra da Cultura, respectivamente.

Em seguida, a caravana composta por várias entidades dirigir-se-á ao Anim’art, onde será realizado o acto central e contará com a presença e intervenção das entidades mencionadas anteriormente, assim como a do administrador do runicípio do Cazenga, Albino da Conceição José. A cerimónia prosseguirá com a realização de várias actividades culturais, como a inauguração de uma exposição de obras de artes plásticas, a Feira do Livro e a animação musical com vários grupos carnavalescos que farão a recepção da caravana com danças e músicas.

A presidente da entidade gestora do Anim’art (Associação Globo Dikulu), Glória Fortunato da Silva, satisfeita com a solenidade, em conversa com OPAÍS, avançou que além das actividades mencionadas, servirão também um bufet, composto por vários pratos típicos nacionais. “É uma honra para nós acolher uma actividade do género, num espaço onde sempre prevaleceu a Cultura nacional. Isso mostra que de facto o ministério tem prestado atenção às várias manifestações culturais realizadas no país”, enfatizou.

Sequele

Na Centralidade do Sequele, no município de Cacuaco, será reaberto o “Espaço Aplausos”, acto a ser realizado pelo vice -Presidente da República, Bornito de Sousa, ladeado pela ministra da Cultura e o governador da pro

víncia de Luanda. O espaço funciona desde 2016 e é um projecto da “Binga Produções” sob a liderança do também actor Cabingano Manuel, em parceria com a administração da Centralidade através das artes e línguas. O espaço é o primeiro local de formação e produção artística naquela zona, tornando-se, aos fins-de-semana, num dos principais atractivos culturais no que toca à realização de eventos.

Programa

O programa de actividades a decorrer em todo o território nacional de 7 a 24 do corrente mês, compreende homenagens, seminários, palestras, feiras de artes e Cultura, lançamento de livros e brochuras, ciclo de cinema de produção nacional, exposições fotográficas, espectáculos de variedades, jornadas de teatro e dança, e visitas a locais de interesse históricocultural. Consta que o Dia da Cultura Nacional foi instituído em 1986, devido ao discurso pronunciado pelo primeiro presidente angolano e fundador da nação, António Agostinho Neto, em 1979, na tomada de posse dos corpos directivos da União dos Escritores Angolanos (UEA).