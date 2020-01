Espanha forma governo de coalizão após vitória de Sánchez no Parlamento

Após quase um ano de governos interinos, Sánchez conquistou a maioria simples de que precisava —mais votos “sim” que “não”— por apenas dois votos de diferença, com o apoio de parlamentares de partidos regionais menores. Ele e o aliado da coligação, Pablo Iglesias, chefe do partido de esquerda Unidas Podemos, disseram que vão pressionar por aumentos de impostos de empresas e trabalhadores de alta renda, além de reverter as reformas trabalhistas aprovadas por um governo conservador anterior. Entretanto, sem sólida maioria no Parlamento, a coligação pode enfrentar dificuldades para aprovar a legislação e vai precisar negociar caso a caso com outros partidos.

“Acredito que possamos superar a atmosfera de irritação e tensão e que possamos recuperar um espaço para consenso e acordo”, afirmou Sánchez ao Parlamento antes da votação. Sánchez conquistou o apoio de 167 dos 350 parlamentares do Congresso, em uma votação com 18 abstenções e 165 votos contra. A ascensão de novos partidos na Espanha, ao longo dos últimos cinco anos, pôs um fim a décadas de políticas dominadas pelos socialistas e pelo Partido Popular, dificultando o processo de formação de governo e manutenção do poder. Juntos, o Partido Socialista e o Podemos têm 155 assentos no altamente fragmentado Parlamento de 350 lugares.