Gigantes batem-se com os olhos na liderança

O Petro de Luanda e o 1º de Agosto medem forças hoje no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, em jogo de acerto de calendário da quarta jornada do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, às 18:00. No primeiro clássico da temporada, as duas formações entram com o mesmo objectivo, vencer. Deste modo, os argumentos que cada formação mostrar vai determinar o triunfo entre os rivais de longa data.

Os militares, se chamarem para si os dois pontos, assumem a liderança da festa da bola ao cesto. Aliás, ocupa a segunda posição com doze pontos, menos um que o líder o Interclube, formação afecta a Polícia Nacional. Por sua vez, os tricolores estão na terceira posição com onze pontos, porém, se vencer alcança o emblema da Polícia Nacional. Mesmo perdendo com o Interclube na semana passada por 87-91, os petrolíferos estão cientes que vão vencer, embora o adversário tenha argumentos técnicos e tácticos.

O embate marca também a estreia do atleta norte-americano Antwan Scott, sendo que os adeptos aguardam com muita expectativa. Por isso, o técnico do Petro, Lazare Adingone, corrigiu as falhas do jogo anterior e acredita que a equipa está preparada para o embate. No cinco do rio seco, a palavra de ordem é vencer, uma vez que na temporada passada foram caíram na final, a melhor de sete jogos.

O técnico Paulo Macedo tem pela frente uma equipa com atletas que conseguem resolver a partida a qualquer instante. Por isso, estudou atentamente as movimentações tácticas das melhores peças do Petro de Luanda. O Petro de Luanda é o campeão nacional, logo entra para esta prova com o objectivo de revalidar, mas ainda faltam muitas jornadas e fases para se falar em campeões do Campeonato Nacional.