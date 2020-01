PR felicita novo Presidente da Guiné Bissau

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou, ontem, o novo presidente eleito da Guiné Bissau, Umaro El Mokhtar Sissoco Embaló, segundo numa nota enviada a OPAÍS. “Tenho a honra de felicitar vossa excelência, em nome do Povo, do executivo angolano e no meu próprio, pela Sua eleição ao cargo de Presidente da república da guiné Bissau, em resultado da vitória alcançada nas eleições presidenciais realizadas no dia 29 de Dezembro do ano de 2019”, lê-se numa das passagens da nota.

o Presidente da república disse estar “certo que a eleição de vossa excelência será crucial para a estabilidade da guiné-Bissau, em resultado da qual acredito que se aprofundarão continuamente as fraternais relações de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países”, refere. a mesma termina desejando-lhe votos de êxitos e de um bom desempenho nas “difíceis mas nobres funções do Presidente da república da guiné- Bissau para as quais foi eleito”.