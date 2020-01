Sadio Mané eleito o melhor jogador africano de 2019

O avançado senegalês do Liverpool da Inglaterra, Sadio Mané, foi eleito ontem o melhor jogador africano de 2019. No acto, que decorreu na cidade de Hurghada, no Egipto, sede da Confederação Africana de Futebol (CAF), o internacional bateu a concorrência de várias estrelas africanas.

O seu colega no clube inglês, Mohamed Salah, que conquistou duas vezes o troféu, ficou para trás. O avançado egípcio não se fez presente no acto, pelo que as razões da sua ausência não foram esclarecidas. Salah foi à sua terra natal, quando, na realidade os seus compatriotas o esperavam cm muita expectativa, segundo a imprensa desportiva local. Por sua vez, o avançado do Manchester City, Riyad Mahrez, perdeu para Sadio Mané na luta pelo troféu.

O atleta também esteve ausente na magna sala da cidade de Hurghada que acolheu antigas estrelas do futebol africano e mundial. Riyad Mahrez não foi à terra dos Faraós devido ao desafio que a sua equipa teve com o Manchester United para a Taça da Inglaterra. Em declarações à imprensa, Sádio Mané admitiu que é um troféu que resulta na dedicação e esforço que vem dando ao desporto rei dentro e fora do continente africano.

“Estou muito feliz. A minha família que me acompanha nesta sala também”, disse o jogador do Liverpool. No ano passado, o avançado da equipa da cidade dos Beatles conquistou a Liga dos Clubes Campeões africanos. Para além do futebol, Sadio Mané também se dedica a causas solidárias no continente africano.