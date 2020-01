Tensão EUA-Irão Vs. Preço do barril de petróleo e o OGE 2020 de Angola

Petróleo – é uma mistura natural de hidrocarbonetos extraídos do seu jazigo por métodos normais de exploração, podendo conter outras substâncias misturadas, disponíveis na natureza em estado líquido (petróleo crude), solido (betume) e gasoso (gás natural). Quanto à referência internacional para efeitos de comercialização, o petróleo apresenta três grandes espécies, nomeadamente: o BRENT, WTI e DUBAI. Considerando que o BRENT, serve de referência para a cotação nos mercados do petróleo angolano, é uma espécie de petróleo proveniente do mar do norte. Logo, quando determinado petróleo tenha qualidade inferior em relação ao preço de mercado do BRENT, o preço daquele será o preço do BRENT menos um diferencial e quando a qualidade for superior em relação ao BRENT, a formação de preço será feita pelo preço do BRENT mais um diferencial (o diferencial pode ainda também ser infl uenciado pelos custos de transporte). Um exemplo didáctico: se uma determinada Rama (espécie de petróleo) deter uma qualidade (API) superior ao do BRENT, e este, estiver cotado no mercado ao preço de 69,58 dólares americanos (usd), logo dependendo muito de quanto maior for a qualidade daquela Rama em relação ao BRENT, a fórmula para determinar o preço deve ser a seguinte:

Preço da rama = BrENT + Diferencial Supondo que o grau de qualidade é superior em relação ao BRENT e é determinado em 1 usd, (substituindo na fórmula teremos): Preço da Rama = 69,58 usd + 1usd 70,58usd.

Tensão EUA e Irão

Do dia 1 à 5 de Janeiro de 2020, o preço do barril de petróleo passou de 66, 00 dólares americanos (usd/bl) para 69, 58 (usd/ bl), registando uma variação de 5, 15%. No dia 3 de Janeiro de 2020, tomando como base o dia 2 de Janeiro de 2020, registou o maior diferencial de subida de preço do petróleo, saindo de 66,25 (usd/ bl) para 68,58 (usd/bl), com um aumento extraordinário de 2,33 usd no preço. Outrossim, no dia 5 de Janeiro de 2020 o preço atingiu a cifra de 69,58 (usd/bl), o nível mais alto de preço desde 30 de maio de 2019. A subida de preço do petróleo a partir do dia 3 de Janeiro de 2020 coincidiu com o ataque aéreo dos Estados Unidos da América (EUA) que matou um general iraniano e, consequentemente, aumentou as tensões entre o EUA e o Irão, sem sombra de dúvidas, foi a causa do aumento dos preços desde o dia 3 de Janeiro de 2020. Os efeitos do aumento do preço do petróleo em função das tensões e guerras entre nações produtoras de petróleo remontam ao ano 1980, a guerra entre o Irão e o Iraque, denominado 2º choque do petróleo, em 1981 o preço do petróleo atingiu o nível máximo de até então, cifrou-se entre 37 a 38 (usd/bl). Um outro momento, no mesmo diapasão, foi a guerra entre o Iraque e o Kuait, em 1991, atingindo níveis de preços de 35 a 37 (usd/bl), níveis até então alcançados apenas na guerra entre o Irão e o Iraque. Uma outra circunstância similar foi a invasão dos EUA no Iraque, em 2003, provocou a subida dos preços do petróleo, atingindo preços de 32 a 34 (usd/bl), que antes estavam abaixo desse teto. Uma tensão entre o primeiro maior produtor de petróleo do mundo, EUA, (com produção diária de 12,6 milhões de barris) e o décimo maior produtor de petróleo do mundo, Irão, (com uma produção diária de 2,1 milhões de barris). Fonte: trading economics – dados estatísticos de 2019. Apesar de as posições dos analistas divergirem quanto à continuidade da subida dos preços, em nossa opinião num curto prazo haverá uma subida ligeira dos preços dessa commodity devido ao aumento dos custos de transporte associado ao petróleo provocado pela tensão, ameaças às instalações petrolíferas e a continuidade inevitável da guerra fria entre as duas nações que, de facto, estão numa linha eminente de colisão, levando em consideração que estamos diante de dois metropolitanos a uma velocidade de 450 km/h cujos danos colaterais, caso aconteça tal colisão os efeito podem afectar de forma grave a chaparia de outros metros das linhas adjacentes e mesmo os metros de outras estações inter-regionais. As tensões entre as duas nações vão continuar e o desfecho ao futuro pertence…

O Preço do Barril de Petróleo e Orçamento Geral do Estado 2020 de Angola O velho ditado diz ¨não se deve festejar a desgraça alheia¨, sim, mas moral à parte, a subida do preço do barril de petróleo beneficia a economia Angolana. Angola em 2020, com base na Lei n. 30/19, de 27 de Abril – Lei que Aprova o OGE – 2020, a previsão de arrecadação de receitas é de 15,97 biliões de kwanzas, as receitas petrolíferas foram estimadas em 5,58 biliões de kwanzas, representando 34,3% da receita total, destacando-se como sendo a maior fonte de receitas a arrecadar. O preço do barril de petróleo para efeito do OGE – 2020 foi estimado em 55,00 usd/bl, portanto, o preço quanto mais alto estiver melhor para a economia angolana, com o preço acima de mercado acima dos 55,00 usd/ bl permite que Angola arrecade mais receitas do que o previsto. O OGE 2020 dispõe que as receitas tributárias petrolíferas arrecadadas por excesso devem ser contabilizadas na conta de reserva do tesouro nacional, o que signifi ca que o preço do petróleo a 69,52 usd/bl permite o aumento das reservas.