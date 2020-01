1º de Agosto em Lumbubashi sem Zito Luvumbu e Atouba

Sem o avançado Zito Luvumbo e o médio Atouba, o 1º de Agosto viaja hoje para o Congo Democrático, palco do jogo de Sábado com o TP Mazembe, na cidade de Lumbubashi, às 13:00. Por lesão, os dois jogadores não defrontam os congoleses na sequência da quarta jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Apesar das ausências, a equipa técnica mostra-se confiante.

Em 2018, eliminou o TP, líder do grupo com sete pontos, em Lumbubashi. Num ambiente infernal, o embaixador angolano regressou à Luanda com o triunfo na bagagem. Por isso, o técnico adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, adiantou ontem, depois dos treinos, que o objectivo é o mesmo, vencer e sair da última posição (dois pontos). Para o adjunto de Dragan Jovic, ainda é posível chegar à outra fase, pois cada jogo tem a sua história. “Estamos confiantes. Os atletas vão cumprir as orientações da equipa técnica no terreno de jogo”, disse Ivo Traça.

Na sessão de treinos desta Quarta-feira, o representante angolano corrigiu algumas falhas no sector defensivo. É ponto assente que o adversário congolês é muito forte no ataque, porém, em casa vai apostar num futebol mais corrido. Nesta ronda, o Zamalek do Egipto, segundo com quatro pontos, recebe amanhã o Zesco United da Zâmbia. Os zambianos ocupam a terceira posição com dois pontos e desloca-se a um terreno com muito relevo. Em casa, os egípcios querem ficar mais próximos da outra fase, porém só pensam no triunfo e quiçá num empate ou derrota do 1º de Agosto no Congo.