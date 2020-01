CARTA DO LEITOR: As jornadas do governador…

Ilustre director do jornal OPAÍS, saudações no ano que já vai com uma semana O governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, desde que chegou ao Palácio da Mutamba, vai dando cartas na sua gestão.

É verdade que a capital de Angola há vinte ou trinta anos não tinha a extensão que tem hoje. Mesmo assim, Sérgio Luther Rescova tem tido uma governação dentro e fora do gabinete. Isto é um facto, basta ver as saídas, ou seja, jornadas de campo que teve desde que foi nomeado. Luanda, como província, tem muitos problemas, aliás, tem o maior número de habitantes do país. Ainda assim, o governante identificou rapidamente os problemas da província.

E, aos poucos, vai dando solução, mesmo com poucos recursos financeiros, uma vez que os cortes orçamentais são uma realidade. No seu domicílio, na sede do Governo, diante do Presidente da República, João Lourenço, no ano passado, Sérgio Luther Rescova falou dos problemas da capital e das intromissões administrativas.

Depois da chuva que caíu na semana passada, o governador realizou esta semana uma visita de campo a vários municípios. A mesma serviu para aferir, de perto, os problemas que mais afligem os cidadãos nas zonas com ou sem risco. Este exercício tem ajudado a governação de Sérgio Luther Rescova, por isso, os luandenses, no meu ponto de vista, devem ter calma, que os problemas são muitos, mas aos poucos o governador vai dando solução. Firme!

Denilson Joboke