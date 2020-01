Intrigas “assombram” liderança da UNITA em Benguela

Constantino Eduardo, em Benguela

O secretário provincial da UNITA em Benguela, Abílio Kaunda, manifestou-se preocupado com a onda de intrigas que se levanta no seio do partido, argumentando que tal facto pode impedir o partido de “lograr sucessos” políticos. Falando aos militantes, amigos e simpatizantes da UNITA na cerimónia de tomada de posse de novos membros do seu secretariado, nomeados na Segunda-feira, 06, o secretário provincial garante que este facto não os vai separar e o trabalho continua a ser a divisa do partido, de modo a fazer face às tarefas definidas pela direcção central desta força política.

“Lanço já um repto: Quem pensar que neste elenco vai constituir um clube de comentaristas, vai procurar emprego no jornal…Aqui teremos só o clube de trabalhadores”, referiu, reprovando o facto de alguns segmentos do partido estarem já a avaliar a sua gestão, referindo que ainda não se justifica, por ter sido investido no cargo há menos dois meses. Abílio Kaunda está consciente de que haverá, no seio do partido, membros que não estarão satisfeitos com a sua liderança, daí terem posto em causa a sua capacidade de liderança, reforçando que não teria arcabouço para ombrear com determinados activistas políticos do MPLA.

O político reprova tal posição e diz ter planificado ao pormenor a sua acção à frente do partido do “galo negro” em Benguela. “Observadores, jornalistas e outros só estão preocupados a perguntar se as pessoas receberam bem o novo secretário?… A informação se o secretário foi bem recebido ou não, vem buscar ao secretariado”, desabafou. Reforçou dizendo que “querem

nos distrair. Nós não vamos perder tempo nos gabinetes, vamos ocupar as pessoas. Vamos constituir um conselho consultivo que funcione”, perspectivou.

Face ao cenário, o secretário da UNITA em Benguela apela à união, sustentando que só o trabalho colectivo levará o partido a lograr sucessos. “Vamos distribuir as tarefas, não nos intriguemos mais. Consegue realizar obras, realize, não caia nos diversos, porque vai te distrair”, pediu em língua nacional umbundu. Saliente-se que na Segundafeira, 06, o secretário provincial da UNITA em Benguela conferiu posse a 40 novos membros do seu secretariado, em cerimónia realizada no quintalão do partido, tendo, na mesma ocasião, indicado alguns “mais-velhos” para integrarem o Conselho Consultivo Provincial da UNITA a nível local.