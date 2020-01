MiNSA prolonga inscrições para o concurso público

O Ministério da Saúde (MIN-SA) prorrogou o período de candidatura para o concurso público de admissão de quadros até às 23h59 de ontem a fim de possibilitar que os candidatos que não se inscreveram devido a uma falha no sistema pudessem fazê-lo. Num comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso, o MINSA reconhece que muitos candidatos não conseguiram fazer o cadastramento na Terça-feira, devido a uma falha registada no seu sistema.

“Pelo que pedimos a máxima compreensão dos candidatos e da população em geral”, diz o documento. Por outro lado, manifestou que a sua direcção Nacional de Recursos Humanos está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e apoio aos candidatos. Essa reacção surgiu no dia em que este jornal noticiou que mais de 40 médicos recém-formados pela Faculdade de Medicina da Universidade Mandume Ya Ndemofayo, na Huila, não conseguiram realizar a inscrição com sucesso.

Por este facto, os quadros que terminaram a sua formação no mês de Dezembro do ano passado na província da Huíla temiam que pudessem ficar de fora do concurso e fazer parte da lista dos médicos desempregados. Abelardo Adriano, formado em medicina geral, disse, na ocasião, que, em função do atraso que se registou na emissão do seu certificado, bem como o seu histórico académico, que só lhe foi possível tê-los na Segunda-feira, não conseguiu fazer a inscrição, já que o Portal do Ministério da Saúde estava inacessível.

“Nós terminamos a nossa formação há precisamente 15 dias, e já antes deste período nos apercebemos do concurso público nacional de preenchimento de vagas no sector da Saúde, foi feito um esforço tremendo para conseguirmos as declarações e o número da Ordem dos Médicos de Angola, conseguimos todos os documentos há dois dias, mas, infelizmente, nos vemos na impossibilidade de fazer a inscrição no portal do Ministério da Saúde”, disse.