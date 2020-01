Professores em seminário sobre educação inclusiva

Ministrado por 14 formadores brasileiros, durante uma semana, os participantes vão debater temas como doenças prevalentes, causas, consequências e repercussões no ambiente escolar, recursos pedagógicos para crianças com deficiências visuais e auditiva, jogos cooperativos e competitivos, entre outros.

Constam ainda dos temas em debate, a metodologia para o desenvolvimento da linguagem e do raciocínio lógico junto das crianças com dificuldades de aprendizagem, musicalização da escola e suas contribuições para as dificuldades psicomotoras. Na ocasião, o administrador do grupo educacional Chamuanga, Filipe Mateus Bernardo, em declarações à Angop, sublinhou que o seminário visa dotar os professores de ferramentas educativas necessárias, tendo em conta a qualidade de ensino que se exige no sistema educativo.

Disse acreditar que a formação, ministrada por professores brasileiros formados nas áreas de pedagogia, educação física, psicologia e enfermagem, vai permitir a troca de experiências e ampliar o horizonte dos docentes locais, sobretudo para as crianças com necessidades especiais. Esta é a terceira edição promovida pelo grupo educacional Chamuanga, desde a sua criação há cinco anos, tendo já capacitado 300 professores de diversas regiões do País. Para participação no seminário, cada professor comparticipa com 15 mil Kwanzas, para gastos correntes.