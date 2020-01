1º de Agosto e ASA agitam nacional da bola ao cesto

A equipa sénior masculina de basquetebol do 1º de Agosto defronta hoje o Atlético Sport Aviação (ASA) no Pavilhão Victorino Cunha, às 18:00.

O encontro é a contar para a primeira jornada da segunda volta da 42ª edição do Campeonato Nacional. Depois da derrota na passada Quarta-feira diante do Petro de Luanda por 92-88, os militares pretendem regressar às vitórias. É ponto assente que os militares são favoritos, mas terão a missão de provar dentro da quadra de jogo. Aliás, os pupilos de Carlos Dinis não darão facilidades, porque vão entrar com o único pensamento que passa pela conquista da vitória.

Deste modo, os comandados de Paulo Macedo serão obrigados a controlar as movimentações do adversário do princípio ao fim. Outras partidas No Pavilhão Victorino Cunha, o Petro de Luanda defronta a Marinha de Guerra, às 15:30. Os triclores detêm o favoritismo, mas terão que estar na máxima força, porque não serão favas contadas. Aliás, os pupilos de Aníbal Moreira figuram no quarto lugar da prova com 11 pontos. Por seu lado, o Interclube bate-se com o Vila Clotilde, no Pavilhão 28 de Fevereiro, às 18:00. O Desportivo Kwanza terá pela frente a Universidade Lusíadas, no mesmo pavilhão, a partir das 16:00. Assim, Petro de Luanda, 1º de Agosto e Interclube partilham a liderança d