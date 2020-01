Cabo Verde encoraja reformas em Angola

O embaixador de Cabo Verde em Angola, Jorge Eduardo de Figueiredo, encorajou, nesta Quinta-feira, o Estado angolano a prosseguir com as reformas no país, tendo em vista o seu desenvolvimento económico e social.

No final de uma audiência que serviu para apresentar cumprimentos de ano novo a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, o embaixador Jorge de Figueiredo declarou que a Angola só restava iniciar reformas para lutar contra a corrupção e normalizar o funcionamento das instituições. Acredita que a normalização do funcionamento das instituições angolanas pode reduzir a dependência substancial do petróleo, contribuindo para a diversificação económica, o aumento do emprego, da melhoria dos sistemas de educação e saúde, bem como o crescimento económico.

O embaixador Jorge de Figueiredo manifestou a disponibilidade do seu país para cooperar na melhoria dos serviços de educação, da saúde, governação electrónica e internacionalização económica de Angola, aproveitando a localização geográfica de Cabo Verde. O diplomata predispôs-se a transmitir os 27 anos de experiência autárquica caboverdiana, com as devidas adaptações ao formato que venha a ser determinado pelo povo angolano.