Clubes, associações e federações renovam mandatos até Julho de 2020

Os clubes, associações e as federações devem realizar eleições de Janeiro a Julho de 2020, segundo a circular número 35 da Direcção Nacional do Desporto (DND/2019). Apesar de a Lei 06/14 das Associações Desportivas ser omissa em relação a afixação de datas concretas, a DND estabeleceu que os clubes renovem os mandatos de Janeiro a Março de 2020. A renovação, por coincidir com o ciclo olímpico, cuja duração é de quatro anos, as associações provinciais devem ir a votos de Abril a Maio de 2020.

Por último, as federações desportivas vão realizar eleições de Maio a Julho de 2020, uma vez que os Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) realizam-se de 24 de Julho a 09 de Agosto próximo. Nos termos da Lei 06/14, o prazo estende-se até finais de Agosto para as modalidades que se apurarem para as olímpiadas a decorrerem no país do sol nascente. Uma fonte da DND adiantou quese adoptou o critério em questão para tornar os pleitos mais organizados do ponto de vista jurídico. Aliás, a massa votante vai ter mais legitimidade obedecendo o que está na circular de Novembro de 2019. “Este método vai organizar melhor as eleições nos clubes, nas associações e nas federações.

De forma organizada e atempada, todos terão tempo para votar sem reclamar”, adiantou do O PAÍS. Por esta razão, alguns clubes já preparam técnica e administrativamente a renovação de mandatos do ciclo olímpico que vai de 2020 a 2024. De acordo com a fonte deste jornal, a circular da DND não foi acolhida com alegria nos corredores de algumas federações desportivas. Mas, a ideia é tornar o associativismo numa coisa forte.