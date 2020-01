Editorial: A ideia de Laborinho

Angola prepara-se para adoptar uma nova abordagem no segmento da protecção civil, com a melhoria da articulação entre os diferentes sectores que integram a Comissão Nacional de Protecção Civil, um mecanismo que visa o combate a calamidades. A ideia do ministro Eugénio Laborinho, ao que transpareceu no seu discurso de ontem, é criar, de facto, um serviço de protecção preventivo, mais do que reactivo. É isso o que tem faltado. E, sim, este não é apenas um serviço braçal de intervenção, requer conhecimento, ciência e muita troca de informação, além de uma articulação perfeita entre vários sectores. Oxalá o ministro consiga realizar o seu intento, de tão desguarnecida que anda a maior parte do território nacional e de tantas vidas que se perdem por falta ou insuficiência do devido apoio.