Emiratos Árabes Unidos abrem visto para turistas válido por 5 anos

Sabe-se de fontes seguras que o vito aprovado é válido para todas as nacionalidades, embora detalhes só sejam anunciados em breve. A proposta vai permitir que os visitantes permaneçam por até seis meses no território dos EAU, em cada entrada, dentro do período de validade de cinco anos. A decisão foi tomada durante a primeira reunião do Gabinete no ano de 2020. Sobre a elegibilidade para obter o novo visto, as mesmas fontes disseram que os termos e condições permanecerão iguais para todos os outros tipos de visto de turista.

A medida deriva de uma tentativa de apoiar o desenvolvimento do sector do turismo nos Emiratos Árabes Unidos, e afirma a posição do país como um destino turístico global. Entretanto, Ali Mohammad Bin Hammad Al Shamsi, presidente da Autoridade Federal de Identidade e Cidadania, enfatizou que os Emiratos Árabes Unidos sempre foram pró-activos na emissão de leis e regulamentos que fortalecessem a sua posição global e sustentassem o sector do turismo. A decisão parece fazer parte dos preparativos do país para sediar a Expo Dubai 2020, um dos principais eventos globais organizados pelos Emiratos Árabes Unidos, que espera vir a receber mais de 21 milhões de turistas.

Os Emiratos Árabes Unidos pretendem atrair 10 milhões de turistas até 2021 e mais de 40 milhões de turistas nos próximos dez anos, com expectativas de receita de cerca USD 45,9 biliões em 2020, subindo para a cifra estimada em 55,9 biliões em 2022, de acordo com o Business Monitor. Actualmente, visitantes de alguns países podem obter um visto de 30 dias à chegada ao aeroporto, usufruindo de um período de tolerância de 10 dias. Isso inclui cidadãos da Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália, China e Hong Kong, entre outros. Os cidadãos europeus do espaço Schengen, da Rússia, Coreia do Sul, Argentina e Brasil podem obter um visto de 90 dias. Outras nacionalidades têm que pagar pelos vistos de entrada, custando, por exemplo, USD 10 por 48 horas ou USD 30 por 96 horas e USD 90 por 30 dias.