Príncipe Harry e Meghan Markle abdicam dos títulos reais

Os duques de Sussex vão “recuar como membros seniores da família real” e “trabalhar para se tornarem independentes financeiramente”, mas vão “continuar a apoiar totalmente Sua Majestade, a Raínha”. Harry e Meghan dizem ter tomado a decisão “depois de muitos meses de reflexão e discussão interna”. “Escolhemos fazer a transição este ano e começar a desenvolver um novo papel progressivo dentro desta instituição. Tencionámos afastar-nos do papel de membros seniores da Família Real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes, enquanto continuaremos a apoiar totalmente Sua Majestade, a Raínha”, pode ler-se no comunicado.

“É com o vosso apoio, particularmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer este ajuste. Planeamos agora equilibrar o nosso tema entre o Reino Unido e a América do Norte, enquanto honramos os nossos deveres para com a Raínha, a Commonwealth, os nossos patronos”. O casal, que está “entusiasmado” com o futuro, diz ainda que o “equilíbrio geográfico” vai permitir-lhes criar o filho “com uma apreciação para com a tradição real na qual veio ao mundo”, enquanto dão à família “o espaço” para se ocupar do “próximo capítulo”, no qual se inclui o lançamento da sua “entidade de caridade”.

Vale dizer que a duquesa de Sussex foi actriz antes de se casar com o príncipe Harry, em 2018. Harry, de 35 anos, é neto da actual regente britânica, Isabel II, e é o sexto na linha de sucessão ao trono. A família real afirmou, entretanto, que as conversas com os duques de Sussex “estão numa fase inicial” e que, apesar dos restantes elementos entenderem “o desejo [do casal] em seguir outro caminho”, são “questões complicadas que levam tempo para serem resolvidas”, de acordo com o comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham.