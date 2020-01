1º de Agosto proibido de perder em Lubumbashi

O 1º de Agosto mede forças hoje com o TP Mazembe da República Democrática do Congo, na cidade de Lubumbashi, em partida a contar para a quarta jornada do grupo A da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Para relançarem as aspirações rumo à outra fase da prova, os oitavos-de-final, os rubro-negros estão proibidos de perder. Por conta disso, só a vitória interessa, uma vez que figuram na última posição com apenas dois pontos, resultante de dois empates e uma derrota.

Assim, entram para traduzir em golos tudo o que fizeram em Luanda durante a preparação. No desafio da terceira jornada disputado no “tapete” verde do Estádio 11 de Novembro, ambas as equipas empataram a uma bola. O TP Mazemebe comanda o grupo A com sete pontos, mais três que o Zamalek do Egipto, segundo com quatro. O Zesco United da Zâmbia encontra- se na terceira posição com dois pontos.

Zito e Atouba ausentes

O avançado Zito Luvumbo e o médio Atouba falham o jogo desta tarde no Congo Democrático. Por lesão, os dois jogadores serão as baixas do clube militar no reduto da equipa comandada por Elias Meshak no meio campo. Apesar das duas ausências, a equipa técnica mostrou-se confiante e criou condições para ocupar o lugar dos dois jogadores. Nos últimos tempos, Zito Luvumbo foi o atleta, na sua categoria, que mais foi visado na imprensa desportiva internacional. Aliás, esteve no Mundial em sub-17 que o Brasil acolheu no ano passado. Foi influente nas jogadas ofensivas da Selecção Nacional. Segundo a equipa médica do 1º de Agosto, Zito Luvumbo está recuperar satisfatoriamente da lesão.