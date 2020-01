Américo Cuononoca: MPLA não tem medo de eleições autárquicas

O presidente da bancada parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, disse, ontem, em Luanda, que o seu partido é o mais interessado em realizar as eleições autárquicas, compromisso que assumiu na campanha para as eleições gerais de 2017. Américo Cuononoca reagia às declarações do líder da bancada parlamentar da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, segundo as quais havia um partido que temia a realização das eleições autárquicas este ano.

Cuononoca assegurou que as eleições autárquicas são um imperativo constitucional, além de promessa do candidato do MPLA, e actual Presidente da República, João Lourenço, na sua campanha eleitoral de 2017. O líder da bancada do MPLA, que falava no termo da conferência dos presidentes dos grupos parlamentares, que agendou para 23 deste mês a próxima ses-são plenária, garantiu que durante este mandato serão realizadas as eleições autárquicas.

“O MPLA é um partido de consenso, é uma máquina que trabalha, prepara-se muito bem e não vejo que tenha medo de realizar as eleições autárquicas, isto é uma falsa expectativa”, desafiou. Afirmou que o seu partido é o mais interessado na realizaçãso das eleições autárquicas. “ Não há um outro”, declarou, para quem o acto servirá para prestar contas ao seu eleitorado. Informou que a Assembleia Nacional está a trabalhar na conclusão de todo o pacote relativos às autarquias, findo o qual serão convocadas as eleições autárquicas, apesar de haver ainda muito trabalho pela frente, disse.

Ultrapassar as diferenças

Na sua primeira participação como líder da bancada parlamentar da UNITA numa conferência dos líderes dos grupos parlamentares, Liberty Chyiaka disse ter tomado “muito boa nota” do apelo do presidente da Assembleia nacional, Fernando da Piedade dos Santos, no sentido de existir mais diálogo e concertação para se ultrapassar as diferenças de opinião. “Há um interesse nacional a salvaguardar, a defesa da democracia, a realização da dignidade da pessoa humana”, disse.

Alguém teme as autarquias, diz deputado

Entretanto, o líder da bancada da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, disse que a sua força política pretende exigir a realização de eleições autárquicas ainda este ano. Numa clara alusão ao MPLA, partido no poder, Alexandre André disse que se alguém (partido) teme a realização das eleições, os eleitores poderão castigá-lo nos próximos processos eleitorais. “O povo está inteligente e tem maior visibilidade dos fenómenos políticos”, alertou o “número um” da única força coligada no parlamento.

PRS esperançoso

Já o PRS, na voz do seu líder, Benedito Daniel, assegurou que o seu partido está a trabalhar para que as eleições autárquicas venham a ser realizadas ainda este ano. Apesar de ainda não terem sido convocadas pelo Presidente da República, devido à discussão do Pacote Legislativo Autárquico na AN, está confiante de que as mesmas tenham lugar este ano.