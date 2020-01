Carta do leitor: Funcionamos muito mal

POR: A. Machado

Estimado, director José Kaliengue, saudações. Há longos anos que funcionamos pessimamente mal. Os factos são mais que evidentes e estão à vista de todo o mundo. Aliás, cada um de nos é vítima diária do mau funcionamento aqui e acolá. Vamos aos factos: Há dias, precisamente num Domingo, a minha esposa começou a sentir-se mal, levei-a ao Hospital Geral provincial e foi um baile daqueles que a senhora piorava a cada minuto que passava. Chegamos às 6 horas e saímos de lá às 16, sem ser consultada. Tivemos de recorrer a uma outra unidade. Em 2018, dei entrada na EPAL do Luanda Sul, em Viana, um processo visando a autorização para o consumo de água a partir do canal do Kikuxi e até à presente data não recebi qualquer resposta. Graças a Deus, fui muito bem acolhido. Acho que só faltavam salvas de canhão e fogo-de-artifício. Afinal, era tudo ficção. O certo é que cansei- me de lá ir e até agora continuam mudos e surdos. Outro local onde as coisas não funcionam como manda a sapatilha é o SIAC de Talatona. Por exemplo, para tratar de um assunto na Área de Viação e Transito, é uma odisseia. Começas a ser bem atendido na DNVT, mas depois as coisas complicam-se, porque não há sistema e os multicaixas não têm dinheiro, e, pior de tudo, também não têm papel. Outra dore de cabeça apanhas na ENDE. Em Novembro de 2018, um jovem embateu contra um armário do sistema pré-pago e até agora o mesmo continua danificado em frente a minha casa. Ainda na ENDE, quase que apanhava um AVC para tratar de pagamentos assustadores do consumo de energia da minha sogra. A velha está a pagar mais de 10 mil Kwanzas por semana. Estive la quatro vezes, prometeram enviar uma equipa para o levantamento e até hoje nada. Outra questão que põe um indivíduo frustrado e quase louco é o tratamento do Bilhete de Identidade. Enfim, podíamos lamentar aqui inúmeras situações como a das escolas que não conseguem emitir a tempo e horas os certificados de habilitações para os alunos fazerem a sua matrícula com tranquilidade. Não imagine, digníssimo director, o tempo que se perde e sem resolução destes e outros assuntos. Com esta mentalidade e agir, vamos levar tempo para chegar aos calcanhares do RWANDA, BOTSWANA, ZAMBIA e TANZANIA. Não posso comparar com a África do Sul, seria um acidente entre um IFA e um LADA. São raríssimas as instituições que funcionam bem no pais, como o INSS, que, na verdade, é uma das grandes exclusividades. O nosso mau funcionamento faz- me lembrar os tempos em que alguns angolanos iam a Europa para comprar carros de ocasião. Chegava-se a Holanda ou Bélgica e em poucas horas de uma manhã tinhas tudo tratado e o carro já no navio rumo a Angola. Infelizmente, para nós a eficiência e o bom atendimento nos dias de hoje é mesmo coisa raríssima.