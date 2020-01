Dragan Jovic confiante na conquista dos três pontos

O treinador do 1º de Agosto, Dragan Jovic, acredita na vitória diante do TP Mazembe da RDC em Lubumbashi. Em declarações à imprensa, o técnico afirmou que os jogadores acreditam que ainda é possível a qualificação aos oiatvos-de-final. Apesar do ambiente hostil que irá encontrar, Dragan Jovic disse que a sua equipa só pensa na conquista dos três pontos. Aliás, esboçaram em Luanda a estratégia para vencer o adversário no seu reduto. Ainda assim, o treinador, de 56 anos, reconheceu as dificuldades que irá encontrar. “Será difícil, mas vamos lutar pela vitória. Estamos preparados”, disse.