Empresas angolanas convidadas a participar na feira “Cidade das Soluções” Bordéus-França

O evento que espera receber 500 expositores africanos e franceses, terá como uma das principais atracções a apresentação de projectos e soluções francesas e africanas para as cidades atraves de sete bairros temáticos. Nos três dias que decorre o evento de Bordéus prevê-se a visita de 15 mil visitantes dentre interessados idos do continente africano, franceses, dirigentes públicos, empresários privados, financiadores, dentre outros. A participação angolana vai ser assegurada pelo Clube dos Empresários França-Angola (CEFA) em parceria com as associações profissionais angolanas como o GTE, o Lide Angola, a CEA, a AIA, dentre outras.

Segundo uma fonte da organização, foram endereçados vários convites a personalidades africanas dentre elas o Chede de Estado angolano, João Lourenço que terá anuido ao convite. A participação no evento pode ser garantida através da participação de um concurso promovido pela França denominado “Challenge dos 1000”, cujo objectivo é seleccionar 1 000 pequenas empresas e start-ups africanas, que serão convidadas a apresentar os seus projectos durante a feira, com viagem e o alojamento pagos pelos organizadores.

As candidaturas a esta modalidade de participação estão abertas até ao último dia deste mês de Janeiro de 2020. A Embaixada de França em Angola organiza na próxima Terça-feira, dia 14 de Janeiro de 2020, uma reunião sobre o “Challenge dos 1 000” durante a qual os participantes poderão receber informações e conselhos sobre a melhor maneira de apresentar a própria candidatura. A participação do encontro de Terça-feira só será possível mediante prévia inscrição do interessado através do endereço electrónico [email protected] Torre Eiffel simbolo da capital francesa gtresor.gouv.fr.