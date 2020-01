Governadora reafirma compromisso com o bem-estar das crianças

A governante reassumiu este compromisso durante a visita efectuada ao edifício do governo da província por um grupo de 100 crianças, dos seis aos 12 anos de idade, inscritos em diversos cursos ministrados, nesta época de férias, pelo gabinete local da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Na ocasião, assegurou que o Governo está ciente das suas responsabilidades, no que toca à melhoria da qualidade de vida desta franja da sociedade. Por este facto, segundo Joana Lina, vai continuar a cumprir os 11 compromissos de protecção aos direitos da criança, fazendo com que os mais pequenos sintam os efeitos positivos do seu cumprimento e implementação.

Fazem parte dos 1 compromissos da criança “A esperança de vida ao nascer”, “Segurança alimentar e nutricional”, “Registo de nascimento”, “Educação da primeira infância”, “Educação primária e formação profissional”, “ Justiça juvenil”, “Prevenção e redução do impacto do VIH/SIDA nas famílias e nas crianças”. Contam ainda “A prevenção e combate à violência contra criança, “A protecção social e competências familiares”, “A criança e a comunicação social, a cultura e o desporto” e “A criança no plano nacional e no Orçamento Geral do Estado”. Além do edifício do Governo do Huambo, as crianças visitaram também o Palácio e o Largo Doutor António Agostinho Neto, onde foram informados sobre o seu simbolismo e o seu percurso histórico.

Em relação aos cursos, o chefe do departamento da Acção Cultural, Pedro Nhanga, informou que foram inscritos, nesta edição, perto de 500 crianças, adolescentes e adultos, residentes nos 11 municípios da província do Huambo, onde vivem um total de 2 milhões, 519 mil e 309 habitantes. Entre os cursos profissionais, abertos em Novembro de 2019 e com término previsto para o dia 31 deste mês, constam os de Canto e Voz, Piano, Teatro e Dança, Literatura, Poesia, Caligrafia, Umbundu, Inglês, Informática, Corte e Costura, Pastelaria, Decoração, Culinária, Electricidade, Mecânica e outros.