Governo do Moxico analisa implementação do PiiM

A informação consta das conclusões finais da I Sessão Ordinária do Governo, realizada nesta Quarta-feira, 8, segundo uma nota enviada a OPAÍS. O encontro, orientado pelo governador provincial, Gonçalves Muandumba, tomou ainda conhecimento das acções realizadas e da visão estratégica de cada município, tendo sido recomendada a elaboração de planos operacionais para a concretização do plano estratégico da província.

Nesta sessão, os participantes foram informados sobre os estatutos orgânicos das administrações municipais e até ao momento foram aprovados apenas os estatutos dos municípios do Moxico (sede), do tipo A, enquanto que o Luau e o Alto Zambeze estão classificados como sendo da categoria B. Proximamente, serão aprovados os estatutos orgânicos das administrações municipais dos Bundas (tipo C) Léua, Cameia, Camanongue, Lucahazes, e Luacano (tipo D). Durante esta I sessão ordinária do Governo Provincial do Moxico, foi também analisada a situação da invasão da unidade policial da comuna do Lucusse, por populares, que resultou na morte de uma agente da Polícia Nacional e de uma criança, bem como na destruição da referida unidade.

Outros assuntos

Os participantes tomaram também conhecimento sobre os 54 jovens que beneficiaram de crédito no âmbito do Plano de Acção para a Empregabilidade(PAPE). Ainda neste encontro, que contou com a participação dos seus membros, o Governo Provincial foi informado sobre a entrega de autocarros, tendo sido recomendada celeridade para serem colocados à disposição das populações.

Na reunião, o Executivo provincial liderado pelo governador Gonçalves Muandumba analisou, igualmente, a preparação da próxima “Expo-Moxico”, tendo sido recomendado o estudo da possibilidade de organizar uma “Expo-Regional”. O Governo do Moxico foi ainda informado sobre o programa de massifi cação do registo de nascimento (2019-2020), cuja segunda fase arranca em Março do ano em curso. Saliente- se que para a realização das suas actividades, o Governo Provincial do Moxico recebeu, do Orçamento Geral do Estado (OGE), 56 mil milhões, 036 Trinta e seis milhões, 253 mil e 047 kwanzas.