Interclube visita ASA no Dream Space

O Interclube bate-se hoje com o Atlético Sport Aviação (ASA), no Pavilhão Dream Space, em Luanda, às 18:00.

A partida é referente à segunda jornada da segunda volta do Camapeonato Nacional sénior masculino de basquetebol. Longe de ser uma partida equilibrada, os comandados de Raúl Duarte detêm o favoritismo.

Aliás, têm mais argumentos competitivos que o adversário, cujo comando técnico pertence a Carlos Dinis. Os polícias não podem relaxar, uma vez que os aviadores são orientados por um treinador que reúne uma vasta experiência na prova. Por esta razão, os polícias vão entrar com cautelas defensivas, para conquistarem a vitória.

Outras partidas: O 1º de Agosto, vice-campeão nacional, mede forças com a Universidade Lusíadas, no Pavilhão 28 de Fevereiro, a partir das 15:30. Os rubro-negros são os favoritos, porque vão defrontar uma equipa com poucas ambições na competição. No prosseguimento, o Petro de Luanda terá pela frente o Desportivo Kwanza, na Cidadela Desportiva, às 15:00. Os tricolors são os campeões em título e vão demosntrar o estatuto dentro da quadra. Por seu lado, a Marinha de Guerra bate-se com o Vila Clotilde, no 28 de Fevereiro, a partir das 15:30.